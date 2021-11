Mulher é atropelada por trem quando caminhava pela linha férrea

Local da linha férrea onde ocorreu o atropelamento da mulher, que está entre a vida e a morte, em Juiz de Fora (foto: CBMMG/Divulgação)

Uma mulher de 27 anos está em estado grave no Hospital do Pronto Socorro, de Juiz de Fora, na Zona da Mata, depois de ter sido atropelada por um trem. O acidente ocorreu por volta de 14h, no cruzamento da linha férrea com a Rua Nilza de Lourdes Fortes Bairro Barão do Retiro.



Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, o maquinista informou que ao avistar a vítima caminhando sobre os trilhos, acionou o alarme sonoro e o freio emergencial. Contudo, a vítima não teve tempo para sair da linha, sendo colhida pela locomotiva. Com o impacto, ela foi arremessada a uma distância de aproximadamente oito metros.

A mulher foi socorrida pelo SAMU e levada ao Pronto Socorro. Segundo a médica que atendeu a ocorrência, a mulher encontrava-se inconsciente apresentando lesões no tórax, cabeça e escoriações pelo corpo.