Um acidente entre um caminhão e um micro-ônibus paralisou o trânsito no Anel Rodoviário, na altura do bairro Betânia, em Belo Horizonte, nesta terça-feira (21/6).



O Corpo de Bombeiros informou que a colisão fez o micro-ônibus ser arremessado para fora da pista. A Polícia Militar (PM) já está no local e, por hora, informa que não há vítimas.

Responsável pela administração do trecho, a Via 040 informou que o acidente interditou parcialmente a estrada no sentido Rio de Janeiro, causando um engarrafamento de três quilômetros neste sentido e oito quilômetros no sentido Brasília.