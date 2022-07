Homens são presos suspeitos de tentar roubar carga de caminhões

Uma denúncia anônima levou os militares ao local da ação dos suspeitos (foto: Reprodução)

Três homens foram presos na madrugada desta sexta-feira (29/07), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, suspeitos de tentar roubar cargas de caminhões.

Segundo a Polícia Militar, uma denúncia anônima indicou que quatro homens estavam saqueando a carga de carretas estacionadas no bairro Cincão.

Os policiais foram até o local e flagraram a ação dos suspeitos. Com a chegada dos militares, os homens fugiram em um carro em direção a Betim.

Com a perseguição, o motorista do carro perseguido perdeu o controle da direção e bateu no canteiro central da Via Expressa de Contagem.

O condutor saiu do veículo e apontou uma arma em direção aos militares.

Mesmo com os pedidos dos policiais para soltar a arma, o suspeito não obedeceu e foi atingido por um disparo.

O homem que estava no banco do carona aproveitou o momento e fugiu em direção a uma mata. Ele ainda não foi localizado.

O motorista e os outros dois homens que estavam no banco de trás foram presos.

O homem baleado foi encaminhado para o Hospital Municipal de Contagem e não corre risco de morrer.

Os três suspeitos têm passagem por crimes como homicídio, tráfico de drogas, receptação e ameaça.

Dois deles confessaram que estavam no local para roubar cargas dos caminhões.

Nenhum material foi encontrado com os suspeitos.

A Polícia Civil foi acionada e vai investigar o caso.