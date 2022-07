Miss Minas Gerais tem Instagram hackeado, e seguidores caem em golpe

Modelo Isa Murta teve seu perfil no Instagram hackeado. Os criminosos pediram transferências via PIX para os mais de 100 mil seguidores (foto: Reprodução/Instagram)

A modelo Isa Murta, vencedora do concurso de Miss Minas Gerais, teve o Instagram invadido por criminosos. Até está quinta-feira (28/7), sete pessoas já confirmaram terem caído no golpe do Pix.









Pelos stories do perfil com cerca de 100 mil seguidores, os malfeitores prometeram retorno em até cinco minutos dos investimentos feitos pelo pagamento eletrônico instantâneo. Segundo o anúncio, os ganhos poderiam chegar a até R$ 2.200.