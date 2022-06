Grupo cai em golpe e paga R$ 300 mil em diamante rosa falso

Diamante rosa real vendido em 2020 por US$ 22,9 milhões (foto: Reprodução/Internet)



A negociação começou em um encontro no dia 18 deste mês, quando a pedra foi mostrada e chegou a ser feito um teste para provar que a autenticidade do diamante. O equipamento usado, no entanto, era dos próprios golpistas. Dois homens foram presos pela Polícia Militar (PM) depois de aplicar um golpe e tomar R$ 300 mil de quatro vítimas, que compraram um diamante falso em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Um golpista ainda é procurado pela polícia. Os presos já têm passagem na polícia por golpe semelhante.O trio de estelionatários ofereceu o diamante às vítimas, dizendo que o valor do diamante rosa era de R$ 50 milhões.A negociação começou em um encontro no dia 18 deste mês, quando a pedra foi mostrada e chegou a ser feito um teste para provar que a autenticidade do diamante. O equipamento usado, no entanto, era dos próprios golpistas.



As vítimas, então, combinaram de se encontrar posteriormente com o trio e concluir a negociação. Os compradores levantaram o dinheiro e a compra foi feita em um galpão às margens da rodovia BR-365, ainda em Patos de Minas.



Dois dos estelionatários, após o pagamento, deixaram o local. Enquanto um dos vendedores estava no galpão, as vítimas, já sem o dinheiro, fizeram um teste por conta própria e perceberam que foram enganados, uma vez que a pedra não era um diamante.



A PM foi chamada e o golpista que ficou tentou fugir, mas foi contido. Ele não conseguiu se explicar e acabou preso. Com isso, resolveu confessar o crime e deu mais informações sobre os comparsas.



Num endereço dado pelo homem preso, a polícia encontrou o suspeito que havia feito contato com as vítimas e também o prendeu. O terceiro integrante do grupo não foi encontrado, assim como o dinheiro dos compradores.