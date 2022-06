PF apreende 9 veículos em investigação sobre desvio de verbas públicas

Alguns dos veículos apreendidos na operação da PF em frente a condomínio de luxo de Uberaba (foto: PF/Divulgação)

A Polícia Federal (PF) de Uberaba, com apoio do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) - Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Uberaba - cumpriu na manhã desta sexta-feira (24/6) cinco mandados de busca e apreensão em residências de condomínio de luxo da cidade, durante a segunda fase da Operação Monturo.