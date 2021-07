Em seis meses, PF de Uberaba já incinerou 5.275 quilos de maconha

Para a queima das 3,5 toneladas de maconha, a Polícia Federal montou um esquema especial de segurança (foto: PF/Divulgação)

Cresce a apreensão de drogas em todo estado de Minas Gerais. Na manhã desta terça-feira (6/7), a Polícia Federal de Uberaba realizou a queima de 3,5 toneladas de maconha nos fornos de uma indústria – cujo nome não foi revelado. O total da droga corresponde à apreensão realizada no mês de junho em todo o Triângulo.

Essa foi a segunda queima promovida pela PF em Uberaba. A primeira, de 1.700 quilos, ocorreu em 23 de junho. Uma grande operação foi montada para a queima da droga. No total, já foram5.275 quilos de maconha.

As drogas foram transportadas por comboio até uma usina da região, onde ocorreu a queima. Além dos policiais envolvidos, a operação contou com a participação do Ministério Público Federal e da Vigilância Sanitária e seguiu todos os protocolos de cuidados do Ministério da Saúde em face da pandemia do COVID-19.

As operações de combate ao tráfico de drogas ocorrem intermitentemente em todo o estado. Essa é uma das prioridades da PF.