Homem é preso por praticar 'golpe do bitcoin' na Zona da Mata

Polícia de Juiz de Fora prendeu preventivamente o homem por crime de estelionato (foto: PCMG) A Polícia Civil de Juiz de Fora prendeu um homem, de 46 anos, suspeito de praticar o “golpe do Bitcoin” em moradores da Zona da Mata.



“O investigado vendia Bitcoin por meio presencial. Ele frequentava diversos eventos sociais da alta sociedade da Zona da Mata e ostentava fotos em helicóptero e viagens de luxo, com o intuito de conquistar viabilidade e credibilidade perante suas vítimas", contou o delegado.



Com a aparência de empresário e exibindo luxo em redes sociais, o homem ludibriava as pessoas. Segundo o delegado, o rapaz prometia um retorno financeiro rápido para quem investisse com ele.



“Ele prometia retorno financeiro rápido e mais vantajoso do que nas vias legais. Após receber a quantia das vítimas, o investigado simulava depósito no caixa eletrônico. Após a fraude, o investigado sumia e deixava suas vítimas desamparadas”, afirmou.



Preso por estelionato



Segundo a Polícia Civil, o homem foi preso preventivamente pelo crime de estelionato. Ele pode pegar entre um e cinco anos de prisão, além de pagamento de multa.



De acordo com o delegado Samuel Neri, ainda não foi calculado o prejuízo das vítimas. A suspeita do chefe da operação é que outras pessoas foram lesadas e ainda não registraram queixa contra o suspeito.



“Podem existir mais pessoas lesadas na cidade e na região da Zona da Mata. Então, fica o alerta, para que pessoas que eventualmente possam ter sido lesadas por este suposto estelionatário, que se apresentem à delegacia para que possamos apurar”, finalizou o delegado.