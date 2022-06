Aeroporto de Juiz de Fora: Infraero promete voos comerciais

A expectativa é de retomada dos voos comerciais no aeroporto, algo que não ocorre desde 2014 (foto: PJF/Divulgação) A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) assumiu a gestão do Aeroporto Municipal Francisco Álvares de Assis, conhecido como o Aeroporto da Serrinha, em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.

O contrato, assinado entre a Prefeitura e a Infraero, é de R$ 5.275.066,10.

A estatal prestará os serviços por 24 meses, podendo o contrato ser prorrogado por igual período até o limite de 60 meses.

“O Aeroporto vai voltar a operar normalmente. Teremos voos comerciais. Voos saindo daqui para várias capitais do país e do interior. Isso é importante, pois gera emprego e renda. Um aeroporto para todos e todas”, disse.

No contrato de concessão, a Infraero terá como responsabilidade a gestão operacional do terminal, o gerenciamento das tarefas e rotinas essenciais, fiscalização operacional, vistorias, inspeções, manutenções preventivas, apoio de TI, gestão de contratos comerciais e comercialização das áreas internas do aeroporto.

“São muitas questões de infraestrutura que precisamos regularizar, principalmente na pista, para garantir toda a segurança das empresas que já operam e vão operar no aeroporto. Vamos empenhar toda nossa experiência e nossos esforços para que Juiz de Fora tenha voos mais altos”, disse o gestor da Infraero no Aeroporto de Juiz de Fora, Luiz Gustavo Schild.

Aeroporto em Juiz de Fora (foto: Infraero/Divulgação)

Infraero não confirma prazo

Diante da fala do Secretário de Mobilidade Urbana, Tadeu David, a reportagem do Estado de Minas procurou a Infraero para saber sobre a possibilidade de retorno dos voos comerciais ao Aeroporto da Serrinha.

Em nota, a empresa indicou o retorno dos voos comerciais, mas sem um prazo definido.

Segundo a Infraero, a empresa “deu início às ações de diagnóstico da infraestrutura do aeródromo para elaboração de um planejamento conjunto com a Prefeitura para o desenvolvimento aeroportuário em curto, médio e longo prazo”.

Ainda de acordo com a Infraero, são necessárias melhorias de infraestrutura para “a viabilização de novas rotas e ampliação da conectividade da região da Zona da Mata”.

A Estatal não deu prazo para que esse planejamento fique pronto.

O Aeroporto Municipal Francisco Álvares de Assis fica na área urbana de Juiz de Fora, no Bairro Santos Dumont.

Segundo a prefeitura, o equipamento tem um terminal de passageiros, cantina, banheiros com acessibilidade, sala de embarque e desembarque, saguão principal, estação prestadora de serviços de telecomunicações e de telecomunicações aeronáuticas, hangar com banheiros e sala, posto de abastecimento de aeronaves, casa da administração e casa de força.