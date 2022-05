Suspensão de voos em São Paulo tem reflexos no aeroporto de Confins

No Aeroporto Internacional de Confins, foram quatro voôos cancelados e cinco adiados (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Os aeroportos de Garulhos, Congonhas e Viracopos, em São Paulo, tiveram voos suspensos na manhã desta quinta-feira (19) após um problema nos radares aeronáuticos da região. A paralisação durou cerca de uma hora, segundo as concessionárias, mas teve reflexos em voos em todo país.

No Aeroporto Internacional de Confins, foram quatro voos cancelados. Dois de chegada, um vindo de Governador Valadares e outro do Aeroporto de Congonhas (SP); e dois de partida, também em direção a Valadares e oo terminal de Congonhas.

Além dos cancelamentos, dois voos que partiam do aeroporto de Confins saíram com atraso, e três chegaram depois do horário previsto para desembarque.

A suspensão ocorreu às 5h por causa de um problema no radar aeronáutico da Área de Controle do Terminal São Paulo, em Congonhas. Os pousos e decolagens já foram retomados.

Direitos do consumidor

De acordo com resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, quando um voo é cancelado ou adiado, o passageiro pode exigir seus direitos como consumidor. Entre eles está o reembolso integral do valor da passagem e a alteração da data da viagem sem custos adicionais.





Caso o atraso dure mais que duas horas, a empresa é obrigada a pagar a alimentação do passageiro. E se o atraso for de mais de quatro horas e envolver pernoite, o consumidor têm direito a um hotel.

A resolução não responsabiliza as empresas pelas reservas perdidas pelo passageiro em decorrência do atraso – quem paga a conta do hotel cancelado é o consumidor.