Aeroporto Internacional de BH fará mostra dedicada ao meio ambiente

Iniciativa celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente (foto: BH Airport/Divulgação) O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte promoverá, de 1º a 5 de junho, uma exposição dedicada a apresentar as práticas ambientais feitas no sítio aeroportuário. A ação, que celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho , contará, em alguns horários, com a presença de animas que atuam na segurança das operações, como cães e aves de rapina, além de estudantes de escolas da região.





Segundo Kleber Meira, CEO do BH Airport, a exposição é a oportunidade de mostrar os projetos sustentáveis desenvolvidos no aeroporto, que está alinhada a sigla ESG (do inglês Environmental, ambiente; Social e Governance, governança, no sentido de gerenciamento).





Redução de mais de 175 toneladas das emissões de carbono





Essas medidas garantiram o reconhecimento e a certificação do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte no programa “Airport Carbon Accreditation (ACA)", sendo o único no Brasil com certificação nível 2 — ou seja, com ações que permitiram a redução das emissões. Na América Latina, 19 aeroportos são certificados nesse nível. Já no Brasil, três possuem certificação nível 1 (mapeamento de ações) e um possui nível 3 (engajamento), localizado em Salvador (BA).





Conforme Kleber, o resultado é fruto de um trabalho estruturado de mapeamento das emissões de carbono, definição e implementação de projetos e uma gestão estratégica voltada para sustentabilidade. “Quando o assunto é o meio ambiente, temos orgulho de já ter alcançado a certificação nível 2. Para chegar a esse patamar, o aeroporto adota processos eficazes de descarbonização em seus projetos do ponto de vista da gestão de efluentes, consumo de combustíveis e eficiência energética, mitigando os impactos de sua operação”, afirmou.

