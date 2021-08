Entenda o que disse o relatório da ONU sobre mudança climática

Dados compilados por mais de 200 cientistas do mundo mostram que alguns danos causados ao planeta parecem ser irrecuperáveis e que o futuro é catastrófico se a humanidade seguir no mesmo rumo. Fizemos este vídeo #PRAENTENDER o que diz o Dados compilados por mais de 200 cientistas do mundo mostram que alguns danos causados ao planeta parecem ser irrecuperáveis e que o futuro é catastrófico se a humanidade seguir no mesmo rumo. Fizemos este vídeoo que diz o relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC, na sigla em inglês) da Organização das Nações Unidas (ONU) e seus resultados para os seres humanos.

O texto afirma que as emissões contínuas de gases do efeito estufa podem romper um importante limite de temperatura em 2030. “É inequívoco que a influência humana aqueceu a atmosfera, os oceanos e o solo". Os autores dizem que desde 1970, as temperaturas da superfície global aumentaram mais rápido do que em qualquer outro período de 50 anos nos últimos 2 mil anos.

Segundo o professor e pesquisador do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais (GESTA) da Universidade Federal de Minas Gerais, Klemens Laschefski, para combater o desperdício de recursos e o aumento na emissão de gases de efeito estufa são necessárias ações conjuntas, entre governantes e população.

“É importante pensar de onde são os produtos que compramos, o ideal seria comprar de agricultores familiares ao redor de Belo Horizonte. Temos que pensar na construção das nossas cidades, o ideal é conseguir ir andando de nossas casas até locais como escolas e o trabalho”, recomenda o pesquisador.





O Acordo de Paris

Em 2015, 196 países, incluindo o Brasil, assinaram o Acordo Climático de Paris. O acordo pretende manter o aumento das temperaturas globais bem abaixo de 2°C neste século, a cerca de 1,5 °C.

Entretanto, conforme o novo relatório da ONU, em todos os cenários climáticos previstos pelos cientistas, as duas metas não serão cumpridas, a menos que grandes reduções de emissões de carbono ocorram. O relatório de agosto foi o primeiro de uma série publicada três meses antes da COP-26, cúpula do clima de Glasgow, na Escócia.