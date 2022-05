Crianças brincam na última edição do Domingo no Câmpus, 2019: Tô de boa tô no Câmpus (foto: Rayane Paes/UFMG/ Divulgação)

Após três anos, o tradicional “Domingo no Câmpus” na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) retorna com 24 atrações em 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. A edição de 2022 vai continuar na proposta feita no último ano de evento antes da pandemia. Em 2019, o Domingo no Câmpus também foi realizado na semana do Meio Ambiente.

As 24 atrações com foco na causa ambiental foram selecionadas entre 34 propostas submetidas por docentes, técnico-administrativos e estudantes da própria UFMG. A atividade é aberta a todos os públicos, não somente aos universitários. A lista de todas as propostas está publicada no site da Pró-Reitoria de Extensão.

Ddas 9 às 13h, haverá apresentações de música, arte, atividades para os “pais de pet”, oficinas infantis com lançamento de livros, sarau de poesia, esportes - como badminton e passeio ciclístico -, pintura, origami, jogos de tabuleiro e piquenique musical.

O Domingo no Câmpus é realizado com o objetivo de abrir os espaços ao ar livre dos campi da UFMG para que sejam oferecidas ao público em geral atividades de lazer, esporte, arte e cultura.

Além do evento do dia 5 de junho, outro já está programado no câmpus Pampulha para 4 de setembro, dis em que a UFMG faz 95 anos.

Vagas para monitores voluntários

Pessoas interessadas em participar da organização do evento, podem se inscrever voluntariamente para colaborar com a elaboração do planejamento do evento, além de recepcionar responsáveis pelas atividades e auxiliar na distribuição de materiais, entre outras atividades.

As inscrições vão até 30 de maio, segunda-feira.