Vídeo: ônibus do Move pega fogo em BH

Ônibus pegou fogo após problemas mecânicos (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Um ônibus do Move pegou fogo após ter problemas mecânicos na manhã desta segunda-feira (30/05) na Avenida Oiapoque com a Rua São Paulo, na Estação Oiapoque, no Centro de Belo Horizonte.

Segundo o relato do motorista Cleiton Carvalho Gomes ao Corpo de Bombeiros, as chamas começaram no motor e se espalharam assim que os passageiros desembarcaram. Para não atingir o terminal, ele afastou o veículo.

Motorista Cleiton Carvalho Gomes percebeu painel apontando alta temperatura do motor (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

O condutor disse que percebeu uma luz no painel do veículo apontando a alta temperatura do motor e não deixou que os passageiros entrassem no coletivo.

“Eu não deixei que ninguém embarcasse mais porque eu não iria completar a viagem. Eu só saí de um local com muito trânsito e parei em uma rua mais tranquila para esperar o socorro”, disse ele.

O motorista tentou apagar o incêndio com o extintor do veículo, mas sem sucesso.

Cleiton contou que como o foco do incêndio começou pequeno, não ficou assustado quando as chamas iniciaram. “Os bombeiros já tinham chegado quando o fogo pegou a parte da frente do ônibus. Então, quando o incêndio ficou grande, o combate já estava para ser iniciado. Eu, particularmente, não cheguei a ficar assustado”.

O condutor ainda está no local aguardando o trabalho da perícia.

O incêndio atingiu uma árvore, mas não afetou a estação e nem os imóveis vizinhos A rua foi interditada.

(foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Polícia Militar foi acionada.