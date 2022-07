Polícia Civil confirma identidade de corpo encontrado em Brumadinho

Hervane matou a ex-companheira, a irmã e a mãe dela por não aceitar o término do relacionamento (foto: Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que o corpo encontrado na quarta-feira (27/7) em Brumadinho, na região Central de Minas, é de Hervane Carlos de Jesus Rezende.O homem era responsável pela morte da ex-companheira, ex-cunhada e sogra , no dia 12 de julho, inconformado com o fim da relação. Outra irmã e o pai da mulher também foram baleados pelo homem.A polícia informou que a causa e as circunstâncias da morte de Hervane, que foi encontrado por um homem que estava passando no local, estão sendo investigadas. Com a confirmação da identidade do corpo , o inquérito que apurava os assassinatos será concluído sem indiciamento.A arma usada no triplo homicídio não foi encontrada pelos investigadores.