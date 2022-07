Cadela e três gatos são mortos por envenenamento no Triângulo Mineiro

Ao chegar em casa, nessa quarta-feira (27/7), em São Francisco de Sales, no Triângulo Mineiro, um homem, de 43 anos, encontrou sua cadela e seus três gatos de estimação agonizando por envenenamento. Pouco tempo depois, os quatro animais morreram.

Crime aconteceu em São Francisco de Sales, município situado na microrregião de Frutal, no Triângulo Mineiro

Segundo relato do homem à Polícia Militar (PM), ele não possui problemas com vizinhos..Mesmo assim, contou que, recentemente, um casal se mudou para a mesma rua. Poucos dias antes do envenenamento, o homem ouviu barulho de paulada, e sua cachorra chegou em casa latindo e mancando.