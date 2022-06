Vídeo: gato é resgatado após ficar com cabeça presa em lata de achocolatado

Gato permaneceu quieto durante todo resgate e parecia querer colaborar com os bombeiros, não demonstrando agressividade (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Uma equipe do Corpo de Bombeiros resgatou, neste domingo (12/06), um gato que ficou com a cabeça presa dentro de uma lata vazia de achocolatado, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri.













Para retirá-lo, foi necessária muita paciência. Os militares utilizaram detergente no pescoço e cabeça do animal para ajudar a remover o objeto. Imobilizando o gato, eles conseguiram girar a lata em segurança e foram puxando lentamente para não ferir o animal.





Durante as tentativas de salvamento, o gato permaneceu quieto e parecia querer colaborar com o resgate, não demonstrando agressividade, segundo os bombeiros.





Apesar do grande susto e do aperto, o animal foi salvo, sem ferimentos aparentes, e saiu correndo assim que ficou livre.





Segundo um dos moradores da residência, o gato é de uma casa ao lado e foi até seus vizinhos dizer que os bombeiros conseguiram soltar a lata da cabeça do pet.