Bombeiros simulam resgate de vítima de acidente na Praça da Savassi

Durante evento na Praça da Savassi, bombeiros fazem simulado de resgate de vítima presas às ferragens (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Conscientizar a população sobre a importância de agir de forma responsável no trânsito foi o mote de uma campanha realizada nesta segunda-feira (16) em plena Praça da Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Simulação de resgate pelo Corpo de Bombeiros, exposição de carros e motocicletas batidos e a Transitolândia, da Polícia Militar (PM), fizeram parte da programação.

As ações fazem parte da campanha Maio Amarelo . "Foi uma alegria participar pela primeira vez dessa iniciativa. É uma oportunidade que temos de mostrar que bebida e direção, por exemplo, não combinam", disse o empresário Thiago Juarez de Almeida, de 38 anos.

Ele é proprietário de uma loja de autopeças e doou o veículo Renault batido, modelo de 1999, para ser exposto na praça. O carro foi comprado em um leilão da Polícia Civil e teria as peças retiradas, para serem vendidas no comércio, mas Thiago não hesitou em cedê-lo para a campanha.

"Já sofri acidente e, apesar de não ter sido trágico, é algo que ficará na lembrança. Então, nosso intuito é fazer com que as pessoas vejam que outros tantos acidentes podem, sim, serem fatais", comentou Thiago Juarez.

Pedestres foram o alvo da iniciativa na Savassi, coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Quem passou pelo espaço foi abordado e pôde vídeos e simulados de resgate de vítimas de acidentes. "Nosso objetivo foi fazer com que as pessoas reflitam mais sobre a prevenção e, principalmente, sobre os resultados da combinação álcool e direção", destacou o tenente Ivan Bento Vieira, do 1º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), da capital.