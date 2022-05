Dezenove pessoas ficam feridas em acidente de ônibus em Contagem

Ônibus colidiu com poste; nenhuma vítima teve ferimentos graves (foto: Reprodução/Transcon)

Dezenove passageiros ficaram feridos em um acidente de ônibus do transporte público de Contagem, na Rua Doutor Cassiano, 76, no Centro do município da Região Metropolitana, na manhã desta segunda-feira (16/5). De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas não tiveram ferimentos graves.