Campanha Maio Amarelo será retomada nesta segunda-feira em BH

Maio Amarelo está de volta para conscientizar a sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

A Campanha Maio Amarelo está de volta para conscientizar a sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Em Belo Horizonte, a ação será lançada pela Polícia Militar nesta segunda-feira (2/5), às 7h, na Esplanada Sul do Mineirão.

Todos os anos, em nível global, 1,35 milhões de pessoas morrem em acidentes de trânsito, segundo a Conferência Global de Segurança Viária, promovida pela Organização das Nações Unidas (ONU), junto à Organização Mundial da Saúde (OMS).

No Brasil, em 2021, foram contabilizadas 11.647 mortes no trânsito, ou seja, 32 pessoas perderam a vida em acidentes no país diariamente. O número de acidentes registrados foi de 632.764, de acordo com o Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito (RENAEST), da Secretaria Nacional de Trânsito, do Ministério da Infraestrutura.

Apesar de expressivos, os números são menores em comparação ao ano de 2020, quando foram registrados 845.872 acidentes no país e 22.513 mortes. Houve uma queda de quase 26% no número de acidentes e de cerca de 52% no número de óbitos.

Minas Gerais foi o estado em 2021 com o maior número de acidentes e mortes do país, seguido por Santa Catarina e São Paulo. Em Minas, foram 176.181 acidentes com 1.504 mortes. Em Santa Catarina, foram contabilizados 125.675 acidentes e 817 óbitos e em São Paulo, foram registrados 119.637 acidentes e 1.458 óbitos.

Por que maio? Por que amarelo?

Em maio de 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) decretou a Década de Ação para Segurança no Trânsito, com base em um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS), que contabilizou, em 2009, cerca de 1,3 milhão de mortes por acidente em 178 países. Por isso, o mês de maio se tornou referência mundial para as ações que visam reduzir o número de vítimas no trânsito.

O amarelo simboliza atenção e também a sinalização de advertência no trânsito. Desta forma, o Maio Amarelo tem como objetivo chamar a atenção de motoristas, passageiros, pedestres e ciclistas sobre os impactos sociais, emocionais e econômicos, resultados dos acidentes de trânsito, para assim mudar atitudes.

No Brasil, o Movimento ganhou forma a partir de 2014 e conta com a participação de órgãos públicos, empresas privadas e membros da sociedade civil pela redução de acidentes nas vias do país que, segundo a OMS, é o quarto em número de mortes por acidente de trânsito no mundo.