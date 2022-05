Missa do Trabalhador é celebrada em Contagem após dois anos sem público

Fiéis compareceram à Paróquia de São José, no Bairro Industrial, em Contagem (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

A tradicional Missa do Trabalhador voltou a ser realizada neste domingo (1º/5), na Paróquia de São José, em Contagem, na Grande BH, após dois anos sem celebrações com público, em virtude da pandemia do coronavírus. Desta vez, porém, a cerimônia eucarística, presidida pelo bispo Dom Nivaldo Ferreira, não ocorreu na Praça da Cemig, como era em anos anteriores.

Em 2022, o tema da celebração foi "O trabalho que humaniza e a Igreja Sinodal: caminhar juntos na comunhão, participação e missão". Os celebrantes fizeram questão de ressaltar a importância do trabalho no processo de evangelização das famílias.

"Realizamos essa missa na paróquia de São José Operário. Celebramos hoje também o Dia do Trabalhador, aos quais parabenizamos, mas principalmente, elevamos nossa prece. Nos reunimos em assembleia litúrgica, na nossa comunidade paroquial, mas se Deus Quiser retomaremos nossa tradição de realizar a Santa Missa na Praça da Cemig”, afirmou Dom Nivaldo.

Houve também uma oração especial para aqueles que estão desocupados no país. Segundo dados do IBGE, mais de 12 milhões buscam emprego, sendo que várias vivem dificuldades e passam fome.





Ele diz que a celebração da Páscoa é algo que traz força e proteção a todos os que saem de casa diariamente em busca do sustento para as famílias: "Em pleno tempo pascal, reafirmamos que a presença no ressuscitado em nosso meio nos mantêm conectados com todas nossas arquidiocese de BH para celebrar e trazer o bem-estar de todos os trabalhadores do Brasil".





Na missa, foram abençoadas as carteiras de trabalho e objetos pessoais trazidos pelos fiéis, em sinal de fé e busca pela proteção e intercessão de São José Operário no trabalho de todos os dias.