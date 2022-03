Bombeiros fazem resgate inusitado de homem a 60 metros do solo

O homem estava na parte mais alta do prédio e os gritos de socorro chamaram atenção (foto: Redes sociais)

Passa bem o trabalhador que foi resgatado no final da manhã desta quinta-feira (17/3), quando ficou preso num carrinho de serviço, usado para limpar os vidros de um prédio, no edifício Gran Bellagio, no cruzamento das avenidas do Contorno e Amazonas, no Bairro Gutierrez, na Região Oeste de Belo Horizonte. Ele está no Hospital do Pronto Socorro João XXIII.

Segundo o boletim de ocorrências (BO) do Corpo de Bombeiros, o homem estava a uma altura de 60 metros do solo, quando sua coluna travou. De imediato, começou a gritar por socorro, alarmando as pessoas que passavam pela rua e também as que trabalham no edifício.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e com a ajuda de uma escada magirus, conseguiu chegar até o homem, que foi resgatado e entregue ao Samu, que o levou para o hospital. Antes, os bombeiros fizeram uma abordagem pré-hospitlar.

“O homem não conseguia se mover”, disse um dos bombeiros que participou da operação e que disse que esse é um fato inusitado até mesmo para os bombeiros, pois é um caso raro.