Presa há mais de um mês na Tailândia, mineira ainda não falou com a família

Mary Hellen está presa há 33 dias na Tailândia e ainda sem contato com o Brasil (foto: Redes sociais) jovem Mary Hellen Coelho Silva, de Pouso Alegre , no Sul de Minas, que foi presa na Tailândia por suspeita de tráfico de drogas no último dia 14 de fevereiro, ainda não teve contato com familiares. Já são 33 dias detida no país do sudeste asiático. A informação foi confirmada pelo advogado Telêmaco Marrace, um dos profissionais que compõem a defesa da jovem de 21 anos.



O advogado disse que ela deve conseguir falar com pelo menos um familiar nos próximos 10 dias. O advogado disse que ela deve conseguir falar com pelo menos um familiar nos próximos 10 dias. Mary Hellen testou positivo para COVID-19 e precisou ficar afastada, isolada no presídio de Bangkok. O isolamento terminou dia 10 de março.



“Falei com o escritório do Dr. Timothy Tan, advogado criminal em Bangkok. Enviei um e-mail pra ele com toda a documentação da Mary Hellen, atestados de boa conduta, declaração de trabalho, para mostrar que a mesma não é ligada ao tráfico de drogas. Também há um envolvimento de religiosos com bom trânsito junto à família real que intercederá para provar que a mesma, na verdade, foi vítima e entrou sem querer nessa”, explicou o advogado.



“Estamos traçando uma defesa conjunta! Mas dependemos da Embaixada na Tailândia para contatarmos a Mary Hellen. Ela saiu do isolamento e, por ser final de semana e a prisão de Samut Prakan estar lotada de presos, ainda não foi possível a chamada via videoconferência. Mas a Embaixada e nosso contato na Tailândia estão fazendo de tudo para agilizar as coisas”, completou o advogado.

Relembre o Caso

Três brasileiros, entre eles a jovem de Pouso Alegre, foram presos na Tailândia em fevereiro por suspeita de tráfico internacional de drogas. Mary Hellen Coelho, de 22 anos, foi detida ao desembarcar no aeroporto de Bangkok, no dia 14. Ela tinha saído do Brasil pelo aeroporto de Curitiba (PR).



Comunicados de autoridades tailandesas informam que foram apreendidos com os brasileiros 15,5 quilos de cocaína, com valor equivalente a cerca de R$ 7,5 milhões. As drogas estavam nas malas de cada um deles. Mary Hellen e um amigo, de 27 anos chegaram em um voo. Outro rapaz, de 24 anos, chegou em um segundo voo, logo depois, e também foi preso. Ele também saiu da capital paranaense.



Funcionários do aeroporto da Tailândia desconfiaram de itens mostrados no raio-X e as três malas levadas pela jovem de Pouso Alegre e o amigo foram revistadas. Foram encontrados 9 quilos de cocaína em um compartimento oculto.



Mais tarde, o outro paranaense, de 24 anos, foi preso com 6,5 quilos de cocaína em duas malas. Ainda não há confirmação se esse rapaz conhecia os outros dois brasileiros presos no mesmo dia.