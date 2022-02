Presa na Tailândia, mineira fez apelo: 'Fala pra mandar a gente pro Brasil'

Magson Gomes - Portal Terra do Mandu

Mary Hellen pediu ajuda e avisou família por áudio (foto: Redes Sociais)





Leia: Mineira é presa na Tailândia; família teme pena de morte Áudio enviados para a irmã mostram o desespero de Mary Hellen Coelho, de 22 anos, jovem de Pouso Alegre, no Sul de Minas, que está entre três brasileiros presos na Tailândia por suspeita de tráfico internacional de drogas na última segunda-feira (14/2). De acordo com a irmã da suspeita, Mariana Coelho, foi por meio dos áudios que ela soube da prisão de Mary Hellen.



Com voz de choro e aparentando desespero, a jovem pediu ajuda para que entrassem em contato com um advogado para trazer ela de volta para o Brasil. Isso porque a Tailândia é um dos países onde o tráfico de drogas pode ser punido com pena de morte, dependendo da quantidade e das circunstâncias.



O que disse o Itamaraty

O portal "Terra do Mandu" entrou em contato com o Itamaraty, que informou, por meio da embaixada em Bangkok, que acompanha a situação e presta toda a assistência cabível, mas que “não poderá fornecer dados específicos sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros”. Confira a nota completa:

“O Itamaraty, por meio da Embaixada em Bangkok, acompanha a situação e presta toda a assistência cabível aos nacionais, em conformidade com os tratados internacionais vigentes e com a legislação local. Em observância ao direito à privacidade e ao disposto na Lei de Acesso à Informação e no decreto 7.724/2012, informações detalhadas poderão ser repassadas somente mediante autorização dos envolvidos. Assim, o MRE não poderá fornecer dados específicos sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros”.

Entenda o Caso

Três brasileiros, entre eles a jovem de Pouso Alegre, foram presos na Tailândia na última semana por suspeita de tráfico internacional de drogas. Mary Hellen Coelho, de 22 anos, foi detida ao desembarcar no aeroporto de Bangkok, na última segunda-feira (14/2). Ela tinha saído do Brasil pelo aeroporto de Curitiba (PR).

Comunicados de autoridades tailandesas informam que foram apreendidos com os brasileiros 15,5 quilos de cocaína, com valor equivalente a cerca de R$ 7,5 milhões. As drogas estavam nas malas de cada um deles. Mary Hellen e um amigo, de 27 anos chegaram em um voo. Outro rapaz, de 24 anos, chegou em um segundo voo, logo depois, e também foi preso. Ele também saiu da capital paranaense.

Funcionários do aeroporto da Tailândia desconfiaram de itens mostrados no raio-X e as três malas levadas pela jovem de Pouso Alegre e o amigo foram revistadas. Foram encontrados 9 quilos de cocaína em um compartimento oculto.

Mais tarde, o outro paranaense, de 24 anos, foi preso com 6,5 quilos de cocaína em duas malas. Ainda não há confirmação se esse rapaz conhecia os outros dois brasileiros presos no mesmo dia. (Iago Almeida / Especial para o EM)