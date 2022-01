Drogas e outros materiais apreendidos na operação hoje (foto: Polícia Federal/Divulgação) Uma operação desencadeada pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (26/1) mira uma quadrilha especializada no tráfico internacional de drogas que atua em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.





“Posteriormente, havia o recrutamento de ‘mulas’ (pessoas que transportam a droga), para transporte da droga para a Europa por meio de voos comerciais. As investigações identificaram ainda que as mesmas ‘mulas’, eventualmente, retornavam da Europa para o Brasil, transportando haxixe para a mesma organização criminosa”, diz a nota.





A operação conta com o apoio da Força Tarefa de Segurança Pública (FTSP) do município e da Corregedoria Geral da Polícia Civil de Minas Gerais.





De acordo com a PF, entre 2015 e 2019, ao menos quatro prisões em flagrante no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, na Grande BH, foram de mulas recrutadas pela quadrilha de Uberlândia. Também houve outras duas prisões nos aeroportos internacionais de Porto Alegre (RS) e do Rio de Janeiro (RJ).





Ao todo, os policiais cumpriram hoje nove mandados de busca e apreensão em Uberlândia, em endereços relacionados aos investigados. A instituição não deu detalhes sobre os alvos.