'O que você faria?': Jovem viaja por 8 horas sozinho em voo transatlântico

O estudante notou algo estranho quando foi comprar um assento para o voo e viu que nenhum lugar estava ocupado (foto: Reprodução/TikTok) Um estudante da Universidade Rollins College, localizada em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, teve uma experiência diferenten neste ano. O britânico Kai Forsyth foi surpreendido ao ser o único passageiro de um voo que fazia a viagem de Londres até Orlando. "O que você faria se fosse o único passageiro e tivesse o avião inteiro só para você?", escreveu em um vídeo postado no TikTok.









Ao chegar no aeroporto, no dia 9 deste mês, o estudante não encontrou outros passageiros embarcando no voo. "A tripulação de cabine me disse que eu era a única pessoa a bordo. Os comissários me lembraram que eram mais pilotos do que passageiros. Eu decidi fazer amizade com um deles, sentamos e assistimos filmes por horas e comemos lanches ilimitados", relatou o estudante.





Durante as oito horas, o estudante não aproveitou o espaço para sentar na primeira classe ou classe executiva. Em vez disso, ele improvisou uma cama nos bancos vazios do avião: "Eram 8 horas [de viagem], então, eu montei uma cama. Literalmente o mais confortável que já estive em um avião", escreveu no vídeo.





Em entrevista à Fox News, Forsyth agradeceu a companhia British Airways por proporcionar um voo único e ao comissário de bordo que o forneceu comida por oito horas.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Ricci