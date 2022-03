Motorista fica ferido depois de saltar de caminhão sem freio em Minas

Ponte sobre o Rio Araguari, onde ocorreu o acidente (foto: Pt.wikiloc.com)

Chamou a atenção um acidente que ocorreu no final da noite de quarta-feira (16/3), no quilômetro 593, da BR-365, depois da ponte sobre o Rio Araguari, no Triângulo Mineiro, quando o motorista de um caminhão, de 41 anos, saltou com o veículo em movimento, deixando-o à deriva. Só não aconteceu uma tragédia porque o ajudante, que estava no banco do passageiro, assumiu a direção e parou o caminhão.

O veículo trafegava pela rodovia, quando o chassi veio a quebrar e os freios pararam de funcionar. Por isso, o motorista gritou para seu parceiro de trabalho, para que pulasse e fez o mesmo.

O ajudante ficou atônito e, mesmo assustado, decidiu tentar parar o veículo, uma vez que à sua frente havia uma curva. Foi o que fez. Ele assumiu o volante e conseguiu controlar o caminhão, jogando para o acostamento e conseguindo pará-lo a cerca de 500 metros à frente, evitando uma possível batida ou mesmo o capotamento.

O motorista, que saltou do veículo, foi encontrado pelos bombeiros inconsciente, com TCE grave (trauma na região da cabeça) e duas fraturas expostas no braço esquerdo (cotovelo e punho). Ele foi socorrido e levado para o Pronto Socorro da Universidade Federal de Uberlândia.

O ajudante, que conseguiu parar o veículo, estava apavorado, mas não sofreu qualquer ferimento. Os dois ocupantes do caminhão são de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo.