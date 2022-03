Homem suspeito de forjar o próprio sequestro é preso pela polícia

Delegacia de Operações Especiais precisou deslocar equipes para suposto sequestro forjado, em Contagem, na Região Metropolitana de BH (foto: PCMG/Divulgação)

De acordo com a investigação, ele teria forjado o sequestro na terça-feira (15/3), quando começou a fazer contato com a família entre 13h e 14h.

Segundo a polícia, as primeiras pessoas que receberam o pedido de dinheiro foram uma prima, que mora em outro estado, e uma irmã com quem ele não se relacionava – de acordo com a delegada do caso, Fabíola de Oliveira, ele enviava mensagens por um aplicativo pedindo dinheiro.

“Ele disse que tem uma dívida em uma imobiliária no valor de R$ 12 mil. Depois de um acordo, ele pagaria em oito parcelas, mas não possuía o dinheiro. Então, resolveu simular o sequestro. Começou a extorquir parentes dos mais distante até os mais próximos”, explica.

Tudo dando errado

O autor da tentativa de golpe, que não teve o nome revelado pelos policiais, tem 57 anos.

Segundo a delegada, ele exigia uma transferência de valores por PIX ou depósito direto na conta bancária dele mesmo – quando desconfiavam, ele dizia que os supostos sequestradores estariam com o cartão da “vítima”.

O suspeito ainda repassava que, caso chegasse uma mensagem de que o dinheiro havia sido depositado, os “criminosos” o deixariam na Rodovia Fernão Dias e dali fugiriam.

Conforme a investigação da polícia, ele tentou aplicar o golpe em inúmeras pessoas da própria família e, após perceber que não havia dado certo, fingiu ser liberado.

“Desconfiadas de se tratar de trote, elas o bloquearam. Como ele viu que não estava conseguindo, passou a extorquir os filhos e a esposa, que não tinham o dinheiro. Um sobrinho também foi contatado e tentou ganhar tempo para a polícia começar a investigar e localizar os sequestradores”, diz a delegada.

De acordo com a polícia, ele teria ido até uma loja de artigos esportivos em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, e, pedido para que a atendente que estava no local entrasse em contato com a esposa dele.

O caso foi encaminhado pela Delegacia Especializada Antissequestro, que é vinculada ao Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp).

Resultado: a prisão



Às 5h30 da quarta-feira, a equipe policial foi acionada. Às 11h50, houve o “resgate”.

De acordo com Fabíola, é de suma importância que as pessoas entendam que forjar o próprio sequestro, extorquindo parentes e familiares, constitui crime e gera responsabilização criminal.

“Ressaltamos que ações como a combatida ontem mobilizam as forças de segurança pública e não podem ficar impunes”, ressalta.

O indivíduo foi preso em flagrante e encaminhado para uma cadeia da região de Contagem, podendo pegar uma pena de reclusão de quatro a 10 anos por crime de extorsão.

