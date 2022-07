MPMG acompanhará caso de delegado que matou motorista em BH

Delegado Rafael Horácio atirou contra o motorista de caminhão reboque Anderson Cândido após discussão (foto: Divulgação/Polícia Civil)

#MPMG instaura procedimento para acompanhar investigações sobre morte de motorista de caminhão atingido por disparo de arma de fogo efetuada por agente policial. O fato ocorreu, em Belo Horizonte, no dia 26 de julho. pic.twitter.com/V0QvKP43PQ %u2014 MPMG (@MPMG_Oficial) July 28, 2022

Entenda

O Ministério Público de Minas Gerais acompanhará a investigação sobre a morte do motorista de caminhão-reboque Anderson Cândido de Melo, atingido por um tiro pelo delegado Rafael Horácio, do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico da Polícia Civil. O caso ocorreu essa terça-feira (26/7), na Avenida do Contorno, no Centro de Belo Horizonte, perto da saída do Viaduto Oeste.Rafael se apresentou espontaneamente às autoridades, teve a arma retida e argumentou que agiu em legítima defesa. A Polícia Civil decidiu liberar o policial após "análise técnica-Jurídica" e oitiva de testemunhas.A Corregedoria adotou medidas imediatas para apuração sobre os fatos e assegurou que o inquérito policial será concluído no prazo legal de 30 dias.“Com impessoalidade, imparcialidade e transparência, repudiando atitudes violentas, insensatas e incivilizadas de quaisquer pessoas, especialmente de seus servidores”, manifestou-se a PC.

Motorista

A discussão teria começado após o carro em que o delegado Rafael Horácio estava supostamente ser fechado pelo veículo de Anderson Cândido. Durante um bate-boca, o policial saiu do automóvel, enquanto o motorista teria acelerado contra ele. delegado então sacou a arma e atirou em direção ao caminhão , acertando a vítima no pescoço. Anderson chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital João XXIII, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.Anderson Cândido de Melo, 48 anos, foi enterrado nesta quinta-feira no Cemitério Municipal Alexandre Nunes, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele era casado, tinha quatro filhos e um neto de cinco anos. Além de motorista, atuava como mecânico.Motoristas de caminhões-reboques fizeram um protesto pedindo Justiça ao assassinato de Anderson e prisão para o autor dos disparos