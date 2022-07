'Que horas o vovô chega?', pergunta neto do motorista morto por delegado

Durante a manifestação, uma oração foi realizada e também foi registrado um pedido de justiça (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A press)

O choque pela morte do chefe da família foi tamanho que os parentes de Anderson Melo ficaram paralisados. No protesto feito por amigos motoristas nesta quarta-feira (27/7) em Belo Horizonte, a mulher do motorista assassinado ontem não conseguiu comparecer. Os filhos e enteados também não.