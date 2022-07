Homem que ordenava mortes em BH é preso no Espírito Santo

Foram encontradas três armas em um endereço, no Barreiro, informado pelo homem como sua residência (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Uma operação conjunta entre o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu um homem com cinco mandados em aberto e que utilizava documento de outra pessoa para dificultar a identificação. Ele foi capturado em Vila Velha, no Espírito Santo.O homem é acusado de homicídio, roubo e falsidade ideológica, além de ser responsável por chefiar o tráfico de drogas e ordenar a execução de pessoas na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.Os policiais encontraram três armas em um endereço no Barreiro informado pelo suspeito como sua residência. O criminoso tentou subornar os militares para não ser preso.