PM apreende toneladas de maconha em mansão na Pampulha, em BH

O guardião das drogas, preso em flagrante, afirmou que a maconha veio do Paraguai e seria distribuída em Belo Horizonte e Região Metropolitana (foto: Polícia Militar)

A Polícia Militar apreendeu na tarde desta segunda-feira (27/6) entre duas e três toneladas de maconha em uma mansão na orla da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Um indivíduo que fazia a guarda da droga foi preso pelos militares.





A mansão utilizada para armazenamento da substância foi localizada por ações coordenadas de inteligência da Polícia Militar. Ao chegar à residência, por volta das 13h, os policiais da 3ª Companhia Independente de Policiamento Especializado abordaram um indivíduo em um veículo e encontraram pequenas quantidades de maconha.









A droga originária do Paraguai seria distribuída em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. O homem preso pelos policiais afirmou que recebia 7 mil reais por mês para fazer a guarda da substância. Ele será encaminhado para a Polícia Federal.





O capitão Ricardo Lima, da 3ª Companhia Independente de Policiamento Especializado, disse se tratar da maior apreensão de maconha na mesma operação em 2022. Segundo ele, os envolvidos no esquema provavelmente fazem parte de uma organização criminosa bem consolidada.

“A logística de trazer as drogas de fora do país e alugar uma casa na orla da Lagoa da Pampulha sem nenhuma suspeita indica que não estamos lidando com amadores. São pessoas que já têm experiência no tráfico internacional de drogas”.



