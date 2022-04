PF e PM de Minas apreendem mais de meia tonelada de maconha

Os 602 quilos de maconha estavam dentro de um carro (foto: PF/Divulgação )

Numa ação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Militar, 602 quilos de maconha foram apreendidos na zona rural de Barbacena, no Campo das Vertentes, e três traficantes foram presos, depois de uma perseguição feita por policiais das duas corporações.





Foi a partir da troca de informações entre a PF e a PMMG que os policiais conseguiram chegar à droga e aos três traficantes. A operação teve início no domingo e ainda não foi encerrada, pois o objetivo é descobrir e encontrar outros integrantes da quadrilha.

Investigações realizadas pela PF indicaram que um carregamento de drogas estava sendo transportado do Mato Grosso do Sul para Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Um automóvel sedã foi identificado e, ao ser abordado, fugiu entrando por estradas vicinais e matas da região de Barbacena. Foi quando foi solicitada a ajuda da PM, que empenhou um de seus helicópteros.

A partir de buscas aéreas, o veículo foi localizado, abandonado pelos traficantes no meio da mata. Feita a abordagem, os policiais encontraram tabletes de maconha, que estavam acondicionados no interior do carro e no porta-malas.

Teve início, então, a busca pelos ocupantes do veículo, que se embrenharam na mata. Dois suspeitos foram presos na segunda-feira (5/3) e levados para a Delegacia da PF, em Juiz de Fora. Nesta tercça-feira (6/3), foi preso o terceiro suspeito.

Os três seguem presos em Juiz de Fora e responderão pelo crime de tráfico interestadual de drogas. A pena, em caso de condenação, é de 25 anos de reclusão.

A PF prosseguirá com a investigação, com o objetivo de identificar e prender os receptadores da droga, em Juiz de Fora, e os responsáveis pela remessa da droga.