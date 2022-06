Motorista é preso por transportar 165 quilos de maconha em Minas

PRF apreende caminhonete e 168 tabletes de maconha (foto: Divulgação/PRF)

Um homem de 25 anos foi preso nessa quarta-feira (8/6), por transportar, em uma caminhonete, 165 quilos de maconha, na BR-365, em Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro. A mercadoria, apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), estava avaliada em R$ 360 mil.









O motorista adquiriu a caminhonete em Campo Grande (MS) e a droga na fronteira com o Paraguai, por R$ 60 mil. O destino final dele era a cidade de Montes Claros, no Norte de Minas, onde já tinha contatos para comércio da maconha.









A prisão do homem e a apreensão da mercadoria aconteceram no KM 706 da BR-365. Apenas o condutor viajava no veículo.





O homem foi conduzido para a Delegacia da Polícia Civil em Monte Alegre de Minas.