Mesmo com chuva, calor permanece em BH com máxima de 31°C

Apesar do céu nublado, calor continua na capital (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Belo Horizonte amanheceu nesta terça-feira (20/9) com o céu nublado, mas nem por isso o calor dará "trégua". A temperatura mínima registrada foi de 13,9°C na estação Cercadinho (próximo a Buritis, Belvedere e Mangabeiras). A máxima deve chegar a 31°C, com possibilidade de chuva fraca e isolada em alguns pontos da cidade. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Devido á proximidade da primavera - a nova estação começa oficialmente na quinta-feira (22/9) - a umidade do ar tende a melhorar ao longo da semana. Hoje, deve ficar em torno de 35% ao longo da tarde, e se chover, como previsto, no fim da tarde, início da noite, pode chegar a 40%.

Minas Gerais teve sua temperatura mínima registrada em Monte Verde, com 10,3°C, no sul de Minas. A máxima prevista é de 36°C no Noroeste e Norte do estado. Há previsão de chuva para Triângulo Mineiro, Sul, Oeste e Campo das Vertentes.

Ainda de acordo com o Inmet, na sexta-feira (23/9) pode haver registro de chuvas mais intensas, o que provocará queda na temperatura. A máxima prevista será de 26°C.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen