Forte chuva de granizo derruba mais de dez árvores em Uberaba

Na rua Lauro Fontoura, no Bairro Jardim Triângulo, a queda de uma árvore de grande porte atingiu e derrubou um poste de fiação elétrica (foto: Redes sociais/reprodução) Uma forte chuva de granizo foi registrada na tarde desta segunda-feira (28/3) em grande parte do município de Uberaba, provocando pelo menos 12 quedas de árvores, além de alguns postes danificados, perigos de eletrocussão e, até mesmo, ataque de marimbondos a populares e animais.

Segundo informações do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom) do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), em cerca de uma hora, foram registradas duas quedas de árvores no Bairro Tancredo Neves e uma queda de árvore em cada um dos seguintes bairros: Fabrício, Jardim Triângulo (com queda de poste), Domingos Mazetto, Irmãos Soares, Parque São Geraldo, Uberaba 1, Jardim Sete Colinas, Parque das Américas, Parque do Mirante e no Boa Vista, onde o vendaval derrubou uma árvore em cima de um veículo.

Ainda conforme o Cobom, a queda de uma árvore de grande porte na Rua Lauro Fontoura, no Bairro Jardim Triângulo, atingiu e derrubou um poste de fiação elétrica, sendo que moradores ficaram impedidos de entrar e sair de algumas casas.

Outra ocorrência provocada pelo temporal foi a queda de uma grande caixa de marimbondo no meio da Rua Vigário Silva, no Bairro Parque Bom Retiro; após o incidente, de acordo com o Cobom de Uberaba, os insetos acabaram atacando alguns populares e animais.

Um alerta amarelo de perigo potencial de chuvas intensas havia sido emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) no início da manhã desta segunda.

Momento da chegada do temporal em Uberaba, no início da tarde desta segunda-feira (foto: Jairo Chagas/Jornal da Manhã)

A meteorologista Wanda Prata declarou que em cerca de uma hora choveu 40 mm em Uberaba, sendo que as rajadas de ventos atingiram cerca de 70 km/h.



“Desde ontem, a cidade está sob uma zona de convergência com chuva de granizo que agora está se aproximando de Conquista (cidade também do Triângulo Mineiro)”, informou Wanda Prata que complementa que em abril estão previstas na cidade e também no Triângulo Mineiro várias pancadas de chuvas, já que, a partir do meio dessa semana, chegará uma nova frente fria, que pode intensificar a instabilidade climática.

Conhece a lenda da enchente de São José?

A lenda da enchente de São José, uma ‘abençoada’ chuva que traz grande quantidade de água, presente, principalmente entre os católicos, afirma que a mesma é marcada para acontecer no dia 19 de março, mas, com possibilidade de também ocorrer até o final do mês.

Com o prognóstico de trazer fartura e felicidade, ela marca a virada das estações verão para outono, que, segundo o calendário oficial, começa no Hemisfério Sul no dia 20 de março.