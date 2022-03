Homem joga moto contra porta da Câmara Municipal de Uberlândia; veja vídeo

Parte da entrada principal da Câmara Municipal de Uberlândia foi destruída na madrugada desta segunda-feira (28/3) por um homem que empurrou a própria moto contra a porta de vidro. O ato seria um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) e acabou em prisão. Câmeras da casa legislativa flagraram o momento.



O caso ocorreu pouco depois das 4h da manhã, quando o homem de 27 anos chegou empurrando o veículo lentamente, mas depois o jogou contra a porta, que foi quebrada. A entrada fica voltada para a Avenida João Naves de Ávila, no Bairro Santa Mônica, da cidade do Triângulo Mineiro.

No vídeo que flagra o ataque, ainda é possível vê-lo de fora da Câmara com um capacete na mão. O ato seria um protesto, isolado e apenas do homem que queria mostrar insatisfação contra o governo federal.