PRF apreende 36 toneladas de granito com nota fiscal falsa, em Uberlândia

Carga de granito era levada para Goiás (foto: Divulgação/PRF)

Um motorista foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando 36 toneladas de granito com nota fiscal falsificada, na madrugada desta sexta-feira (25/3), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele ainda poderá responder por outros crimes, de acordo com a PRF.A prisão aconteceu durante fiscalização do Grupo de Patrulhamento Tático na BR-365. A carga vinha de Castelo (ES) e tinha como destino Rio Verde (GO). Durante a verificação da documentação, os policiais perceberam que se tratava de uma nota fiscal falsa.