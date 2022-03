Motorista de ônibus esfaqueia passageiros após briga por papel

Vítimas foram levadas para o Pronto-Socorro João XXIII e passam bem (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Um motorista de ônibus esfaqueou dois passageiros, de 16 e 18 anos, na noite desta quinta-feira (24/03), em Belo Horizonte. O crime aconteceu na altura do ponto da rua Doutor Samuel Hahnemann, bairro Salgado Filho, Região Oeste.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista, que estava em sua última viagem do dia da linha 9214, do Havaí ao Caetano Furquim, parou o coletivo em um ponto de ônibus para passageiros embarcarem.

O adolescente de 16 anos entrou no ônibus e encontrou uma folha de papel. Ele embolou e jogou fora, achando que era lixo. Porém, tratava-se do controle de viagens do coletivo.

Ao ver a situação, o motorista se revoltou e começou a discussão. O condutor teria sido atingido com um soco. Outro passageiro do ônibus, de 18 anos, entrou na briga. Nesse momento, o motorista pegou um canivete e acertou golpes na barriga e em um dos braços.

Os adolescentes conseguiram sair do coletivo e foram socorridos na UPA Oeste antes de serem transferidos para o Pronto-Socorro João XXIII. As vítimas passam bem.

Já o motorista seguiu com o ônibus até uma base comunitária móvel da Polícia Militar.

A polícia realizou a perícia no ônibus e o motorista foi encaminhado para a Central de Flagrantes do Barreiro, conduzido pelo crime de lesão corporal.