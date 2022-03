Arte na pele: tatuador de BH recria unha de pianista e viraliza nas redes

Desde 2019, Augusto faz a reconstrução ou cobre partes do corpo de pessoas que sofreram acidentes ou passaram por algum problema de saúde (foto: Reprodução/ Redes Sociais)





“Para mim, é rapidinho de fazer. Uma hora da minha vida. Mas, na vida dessa pessoa significa um planeta que eu nunca vou entender. E é muito doido que eu consiga prover isso para quem está precisando”, afirmou.





O projeto não tem um “nome” e Augusto conta que os clientes “aparecem” e ele “faz” o trabalho gratuitamente. “Se a gente bota um nome, parece que vem um imposto em cima”, brinca.

O tatuador também se sente feliz em ajudar com a tatuagem, já que muitas vezes, as pessoas não têm acesso ou condições financeiras para as cirurgias plásticas remodeladoras. “O bom de ser gratuíto é que democratiza. Eu já atendi de empresária muito chique a tia da cantina da escola”, afirmou.





Molinari trabalha no estúdio de tatuagem Ondori Tattoo, no Bairro Floresta, na capital mineira, mas também divulga seu trabalho de forma independente com o nome “Molinari Studio”. O artista é publicitário mas, aos 30 anos, “largou tudo” e investiu em tatuagem.





Augusto queria tatuar um desenho de uma cachorra de estimação que morreu. Como não encontrou um tatuador por um preço bom e de qualidade, ele decidiu tatuar a própria pele. Desde então, não parou.





As reconstituições começaram em 2019, quando uma amiga de seu pai, que passou por um câncer de mama severo, aceitou fazer uma tatuagem no local do mamilo. “Sugeriu flores ou desenhar um mamilo… Eu falei que nunca tinha feito, mas ela topou da gente fazer juntos. E aí eu fiz o meu primeiro desenho de mamilo”, contou Augusto, que nunca tinha desenhado essa parte do corpo, “nem mesmo em papel”.





Há uma semana, o caminho de Augusto se cruzou com a pianista Maria Dulcineia Soares, que perdeu um dedo aos 7 anos em um acidente em um engenho. “Ela morria de vergonha de mostrar a mão. Ela contou que nunca quis dar aulas de piano porque não queria mostrar as mãos”, relatou o tatuador.





Aos 60 anos, ela passou em frente ao estúdio Ondori quando estava a caminho para uma consulta e perguntou se os profissionais fariam uma tatuagem em seu dedo. O recepcionista pediu para Dulcineia voltar após o compromisso para conversar com a “pessoa certa”.





A tatuagem foi feita na última quarta-feira (23/3) pois a pianista tinha uma apresentação no fim de semana e Augusto não queria que a performance ou a tatuagem fossem prejudicadas. “A gente queria que ela tivesse uma cicatrização legal e fizesse tudo com a maior higiene possível porque é bem na pontinha do dedo”, explicou.





Após a sessão, o tatuador postou uma foto do antes e depois da arte na pele de Dulcineia em seu perfil no Twitter. A publicação viralizou e conta com mais de 105 mil curtidas.

Tatuei hoje uma unha realista numa senhora q é pianista e tecladista, ela perdeu a ponta do dedo num engenho aos 7 anos de idade e hoje, 60 anos depois, tomou coragem, se emocionou e saiu do estúdio toda serelepe %uD83E%uDD70%u2764%uFE0F A seguir o como era e como ficou %uD83E%uDD70%u2764%uFE0F pic.twitter.com/IVybCaNJEb %u2014 Augusto Veloso e Furioso ® (@AugustoMolinari) March 23, 2022





“Tatuei hoje uma unha realista numa senhora que é pianista e tecladista, ela perdeu a ponta do dedo num engenho aos 7 anos de idade e hoje, 60 anos depois, tomou coragem, se emocionou e saiu do estúdio toda serelepe”, escreveu na legenda da publicação.





“Ela sempre sentiu vergonha de mostrar as mãos, principalmente ao tocar seu teclado, e hoje saiu do estúdio renovada, querendo mostrar para o mundo. Se emocionou ao saber que o trabalho seria feito inteiramente de graça (mas ainda assim me gratificou espontaneamente com bombons). Agora é vida nova seguindo”, completou com um vídeo no Instagram que tem 10 mil visualizações.





Entre “parabéns” e “você arrasa”, outros comentários relataram a importância da representatividade e do trabalho do artista. “Minha mãe não tem o dedinho.

Mostrei pra ela e ela disse: ‘Caraca, preciso ir lá então’. Hahaha. Parabéns pelo seu trabalho! Ficou foda”, comentou uma internauta.





"Você com a sua arte consegue ser luz no caminho de muita gente. Parabéns por esse trabalho incrível, esse registro maravilhoso e essa sensibilidade!”, escreveu um seguidor.





A filha da pianista agradeceu, em um comentário na publicação do tatuador no Instagram, o trabalho de Augusto: “Esta tatuagem realista foi feita hoje na minha mãe! Ela está muito feliz com seu trabalho e encantada com sua pessoa! Você com certeza é um ser de muita luz! Nunca vou poder pagar a alegria que você trouxe para ela! Muitíssimo obrigada! Que Deus te abençoe grandemente!”.





O tatuador disse que está feliz com a repercussão nas redes sociais: “É muito legal que as pessoas estão compartilhando por amor e carinho. É bom saber que eu fiz uma coisa que deixou as pessoas um pouco mais felizes”.





“Eu postei porque eu estava feliz e ela saiu toda orgulhosa do trabalho. Ela mostrava a mão, assim e assado. Desfilando”, contou.





Augusto, além da sensação de felicidade e alegria, também ficou feliz por deixar a mãe de alguém "serelepe''. “Queria que alguém fizesse uma coisa desse jeito para a minha mãe”, disse.

O tatuador mineiro Augusto Molinari viralizou nas redes sociais, nesta quinta-feira (24/3), com uma tatuagem realista que parece uma unha em um dos dedos da mão de uma senhora. O artista tem o projeto de reconstruir ou tampar partes do corpo de pessoas que sofreram acidentes ou passaram por algum problema de saúde.