Minascentro reabre portas para eventos após mais de 4 anos fechado

Minascentro reabre com nova estrutura capaz de receber até 8 mil visitantes simultaneamente (foto: Agência i7)

Fechado desde 2018, o Minascentro retornou às atividades e preparou uma agenda especial para o mês de abril. O espaço de eventos na Rua Curitiba, Centro de Belo Horizonte, passou por reformas e conta com uma estrutura capaz de comportar até 8 mil pessoas simultaneamente.





De acordo com o consórcio Chevals/Perfil, concessionária que administra o espaço, diversas reformas foram feitas no Minascentro e a expectativa é que o prédio se torne uma referência no setor de eventos do Estado.

O prédio ficou fechado inicialmente para reforma e concessão do espaço. Após o processo, a pandemia impediu o funcionamento do Minascentro, que agora retorna com a flexibilização das medidas sanitárias.





Em sua nova versão, o prédio de três andares manteve sua fachada, tombada como patrimônio municipal. Atualmente, o Minascentro tem um teatro com 1.600 lugares, sete auditórios com capacidade de público que varia entre 100 e 430 pessoas, áreas para exposição, estúdio e estacionamento.





Agenda



8 de abril- 20h: Nova Orquestra apresenta a turnê “Exagerado”- grupo de 30 artistas do programa Vale Música executam os maiores sucessos do compositor Cazuza. Ingressos variam entre R$ 5 e R$ 10 e podem ser comprados neste 8 de abril- 20h: Nova Orquestra apresenta a turnê “Exagerado”- grupo de 30 artistas do programa Vale Música executam os maiores sucessos do compositor Cazuza. Ingressos variam entre R$ 5 e R$ 10 e podem ser comprados neste link





12 de abril- 20h: Bianca Del Rio apresenta stand-up comedy “Unsanitized”- Comediante americana é destaque do universo Drag e da comunidade LGBTQIA+. Ingressos variam entre R$ 100 e R$330 e podem ser comprados neste link