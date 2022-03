Ovos de dinossauros encontrados em Minas ganham destaque em revista inglesa

Ilustração de titanossauros (foto: UFTM/Divulgação) Scientific Reports. Esse sítio de nidificação de dinossauros, com ovos eclodidos e intactos, foi o primeiro a ser encontrado no Brasil. Um artigo sobre cinco ninhos de dinossauros da espécie titanossauro, com um total de 20 ovos, datados de 70 a 66 milhões de anos atrás e localizados entre os anos de 1990 e 2010, em Ponte Alta (bairro rural de Uberaba), foi publicado nesta quinta-feira (24/3), na revista inglesa. Esse sítio de nidificação de dinossauros, com ovos eclodidos e intactos, foi o primeiro a ser encontrado no Brasil.

O geólogo da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Luiz Carlos Borges Ribeiro, que esteve entre os envolvidos diretos da pesquisa do artigo, explicou que a partir de agora a expectativa é que a Agência Nacional de Mineração (ANM) libere as pesquisas no local onde os ovos foram encontrados.

“Os ovos de dinossauros foram encontrados por funcionários de uma antiga mineradora desativada durante as últimas décadas.

O geólogo da UFTM explicou que a pesquisa, que durou cerca de um ano, mostrou que os ninhos estavam em dois níveis de planícies em inserções de tempos diferentes. “Além disso, detalha os hábitos reprodutivos das fêmeas de titanossauro (considerado o maior dinossauro que já existiu), entre outros dados”, afirmou Luiz Ribeiro.

Ainda conforme o geólogo, a partir de características das cascas e das associações de ovos, de aproximadamente 12 cm de diâmetro, foi possível comparar com fósseis de outros locais do mundo, principalmente da Argentina. “Isso permitiu identificar que os dinossauros que botaram esses ovos pertencem ao grupo dos titanossauros”, complementou.