Após atropelamento em praça, operação fiscaliza Centro de Uberlândia

Operação fez fiscalizações e tentou reduzir perturbação de sossego no Centro (foto: Divulgação/PMMG)



Depois que um homem atropelou quatro pessoas com seu carro em uma praça no Centro de Uberlândia no dia 14/3, uma operação foi feita na região, neste fim de semana, para fiscalizar estabelecimentos como forma de prevenção à criminalidade. Cinco estabelecimentos foram fechados na chamada Eirene II, segundo divulgação dos resultados neste domingo (20/3).

Além da interdição de estabelecimentos por desrespeito às normas de biossegurança, houve duas apreensões de comércio informal, 16 notificações de perturbação de sossego e ocupação de via pública, além de oito autuações do Corpo de Bombeiros referentes a problemas com projetos e 34 autuações de trânsito em blitzen.

Entre a noite de sexta-feira (18/3) e a última madrugada, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Trânsito e Transportes, Fiscais de Postura e Comissariado da Infância e Juventude do Município de Uberlândia fizeram verificações em conjunto. “Foram verificados alvará de funcionamento, questões de engenharia, de projeto e também a venda de bebidas para menores”, segundo o capitão da PM, Paulo Moura.

A operação buscou áreas de registros de perturbação do sossego, principalmente no Centro de Uberlândia, envolvendo também abordagem a pessoas e veículos considerados suspeitos.