BH terá máxima de 30°C e queda na umidade do ar nesta segunda-feira (26)

O céu deve ir de claro a parcialmente nublado durante o dia, mas sem nuvens (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Belo Horizonte terá céu claro a parcialmente nublado nesta segunda-feira (26/9), sem nuvens. A temperatura mínima registrada na capital foi de 15°C em Cercadinho (próximo a Buritis, Belvedere e Mangabeiras). A máxima prevista é de 30°C.



A umidade relativa do ar deve cair durante a tarde, chegando a 35%. Não há previsão de chuva.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Minas Gerais teve um fim de semana com queda nas temperaturas. Nesta segunda-feira, o céu permanecerá nublado na maioria das regiões. Monte Verde, no Sul de Minas, foi a cidade mais fria, com 11,7°C. Já a máxima prevista é para o Norte e Triângulo Mineiro, pode chegar a 36°C.

Ainda de acordo com o Inmet, há previsão de chuva a partir desta terça-feira (27/9) na capital e região metropolitana, com pancadas fortes e rápidas.



No restante do estado, há previsão de chuva para o Sul, Triângulo Mineiro, Campo das Vertentes, Vale do Rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.

*estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen