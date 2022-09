BH tem sol tímido entre muitas nuvens neste domingo (25/9)

Belo Horizonte amanheceu com sol tímido, entre muitas nuvens, neste domingo (25/9). A temperatura mínima registrada foi de 15°C e a máxima prevista é de 28°C.

Sol aparece entre as nuvens, na Praça da Liberdade

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma massa de ar seco está atuando em Minas Gerais por isso, o céu permanecerá com muitas nuvens e hoje há possibilidade de chuvas no Norte e Noroeste do estado.