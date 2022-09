Após ser preso com filhos no motel, cabeleireiro ganha liberdade provisória

Juiz de plantão impôs algumas medidas cautelares para conceder a liberdade provisória (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

O cabeleireiro, de 34 anos, preso na madrugada de quinta-feira (22/9) suspeito de ter levado os filhos adolescentes para um motel em Belo Horizonte, recebeu liberdade provisória na tarde deste sábado (24/9). A decisão é do juiz de plantão Ricardo Sávio de Oliveira. Porém, o homem terá que cumprir algumas medidas cautelares para permanecer solto.





O cabeleireiro deixará a penitenciária em que está detido, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, usando tornozeleira eletrônica. Além disso, ele vai precisar de autorização judicial para sair da cidade e não pode se ausentar por mais de 30 dias. O homem também vai precisar manter seu endereço atualizado, e deverá comparecer a todos os atos do inquérito e ação penal que forem instaurados.

Outra medida imposta pelo juiz é que à noite, nos dias úteis, o cabeleireiro precisa estar em casa às 22h e só pode sair às 6h. Nos feriados e domingos, ele deve ficar em casa durante as 24 horas. Essa determinação tem validade de seis meses. Em caso de descumprimento, ele pode ter a prisão preventiva decretada.





Relembre o caso









Segundo o boletim de ocorrência, o cabeleireiro e os filhos estavam em uma boate na Savassi, na Região Centro-Sul de BH, quando encontraram três garotas de programa.

Lá, eles combinaram de ir para um motel no bairro Olhos D'Água, na Região Oeste. Em conversa com os militares, uma das mulheres contou que combinou o valor ainda na boate. O cabeleireiro concordou em pagar R$ 1.000 para cada uma pelo programa. Ela afirmou que estava tendo relação sexual com o cabeleireiro quando ele ficou agressivo e bateu no rosto dela. Mesmo com pedidos para ele parar, as agressões seguiram.





A mulher ainda afirmou que o cabeleireiro chegou a colocar um preservativo, mas que esperou um momento de distração e retirou a proteção, sem consentimento dela, e que ela só percebeu no final do ato.





Por isso, a mulher falou que cobraria o dobro do valor combinado, mas o cabelereiro não concordou. As outras mulheres confirmaram a versão da colega.





O homem foi preso em flagrante pela prática dos crimes de fornecer bebida alcoólica e drogas ilícitas a menor de 18 anos e conjunção carnal mediante fraude, que consiste na retirada do preservativo durante a relação sexual, sem o consentimento da outra pessoa.





Além disso, o suspeito também foi preso por abandono intelectual. Segundo a Polícia Civil, os dois filhos do cabeleireiro não frequentam a escola há quase dois anos