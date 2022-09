Ex-domador de leões condenado por morte de criança no Ceará é preso em MG

Em 2018, a 1ª Vara de Tianguá, no interior do Ceará, expediu um mandado de prisão contra o homem, que estava foragido da Justiça

Um ex-domador de leões condenado a 25 anos por homicídio doloso pela morte de uma criança de 4 anos, no Ceará, foi preso na tarde dessa quinta-feira (22/9), em Caldas, cidade próxima a Poços de Caldas, no Sul de Minas.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o homem, que atualmente mora em Poços de Caldas e que trabalhava como domador de leões na época da morte, perdeu o controle do animal durante uma exibição pelas ruas da cidade de Tianguá, no interior do Ceará. À época, o leão atacou e matou a criança de 4 anos. O ex-domador foi condenado pela morte e fugiu.