Quatro pessoas são indiciadas por morte de criança que caiu em buraco

Resgate de Pedro durou cerca de 16 horas (foto: Divulgação/CBMG)

A Polícia Civil indiciou quatro pessoas pela morte de Pedro Augusto Ferreira Alves , de 8 anos, que caiu em um buraco de oito metros de profundidade em Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais, em agosto. Todos estão ligados ao loteamento onde a perfuração foi feita.





Houve bloqueio de mais de R$ 1 milhão em patrimônio das empresas responsabilizadas para assegurar indenizações à família da vítima.





LEIA MAIS 10:57 - 22/08/2022 Criança que caiu em buraco morre após ser resgatada

09:47 - 22/08/2022 Criança é resgatada após mais de 15 horas dentro de buraco em Minas

08:06 - 22/08/2022 Criança cai em buraco em Carmo do Paranaíba e resgate já passa de 15 horas



A reportagem entrou em contato com a empresa responsável e aguarda retorno sobre a finalização das investigações conduzidas pelo delegado Hiago Marciano Araújo Caixeta.



Relembre o caso

O inquérito da Polícia Civil apurou que, em 21 de agosto, perto das 15h45, Pedro Augusto brincava com outras crianças, quando caiu no buraco. Não havia qualquer sinalização ou cercas impedindo a aproximação de pessoas do local. Segundo a polícia, os indiciados são o proprietário do empreendimento e mais três responsáveis pela execução de tarefas. Eles têm idades entre 27 e 61 anos e vão responder por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar.A reportagem entrou em contato com a empresa responsável e aguarda retorno sobre a finalização das investigações conduzidas pelo delegado Hiago Marciano Araújo Caixeta.O inquérito da Polícia Civil apurou que, em 21 de agosto, perto das 15h45, Pedro Augusto brincava com outras crianças, quando caiu no buraco. Não havia qualquer sinalização ou cercas impedindo a aproximação de pessoas do local.



Durante a operação de resgate, Pedro conversou com a equipe do Corpo de Bombeiros e foi alimentado e hidratado.





Porém, no momento em que foi retirado do buraco, por volta das 9h45 do dia seguinte, o garoto estava inconsciente. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória quando recebia os primeiros socorros e acabou falecendo.