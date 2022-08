Criança que caiu em buraco morre após ser resgatada

Menininho chegou a ser resgatado, mas não sobreviveu (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Morreu Pedro Augusto Ferreira Alves, de 8 anos, que caiu em um buraco com aproximadamente seis metros de profundidade, na tarde desse domingo (21/8), em Carmo do Paranaíba, na Região do Alto Paranaíba.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Segundo os militares, após ser resgatado, por volta de 09h45, o garoto estava inconsciente e houve uma parada cardiorrespiratória quando ele foi retirado.

Imediatamente, a criança foi colocada em uma ambulância municipal, que se encontrava em apoio à operação, onde houve a tentativa de reanimá-la a caminho do Hospital Regional de Patos de Minas. Mas o menino morreu drante o transporte.

A mãe do pequeno acompanhou o trabalho de resgate, que durou mais de 16 horas. Em depoimento à Rede Globo, a mulher afirmou que o menino tinha ido brincar no terreno. A suspeita é de que não havia sinalização no local.

Relembre o caso

Segundo o Corpo de Bombeiros, no local do acidente há uma obra, onde a criança costuma brincar. A suspeita é que o terreno não estava cercado ou sinalizado.

O trabalho de resgate foi iniciado por volta das 17h e era classificado pelos bombeiros como “meticuloso”, pois havia risco de desabamento de terra, já que é uma área de aterro e, por isso, há maior instabilidade do solo.

O resgate durou cerca de 18 horas. Para chegar até a criança, os bombeiros fizeram a escavação manual no nível horizontal.