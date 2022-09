Homem que fez criança refém por 17 horas usava réplica de arma

Leandro foi baleado após 17 horas de negociação com a polícia (foto: Redes Sociais / Reprodução)

Leandro Mendes Pereira, suspeito de sequestrar e manter uma criança de 7 anos e um jovem de 23 em cárcere privado por 17 horas, teria usado uma réplica de arma de fogo para intimidar os reféns. A informação consta no boletim de ocorrência registrado nessa quinta-feira (22/9). Leandro Mendes Pereira, suspeito de sequestrar e manter uma criança de 7 anos e um jovem de 23 em cárcere privado por 17 horas, teria usado uma réplica de arma de fogo para intimidar os reféns. A informação consta no boletim de ocorrência registrado nessa quinta-feira (22/9).





O homem usou uma arma de airsoft, que não é letal, para render a ex-companheira, Andresa Wenia Pereira Mendes, de 25 anos, o filho e o irmão de criação dela no fim da tarde de quarta-feira (21/9). O artefato é uma réplica de uma arma real, porém carregado com balas de plástico.









Leandro está internado no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na Região Central de BH, após ter sido atingido por um tiro de um sniper da Polícia Militar. Segundo uma tia do homem, a bala atingiu a região do nariz e saiu pelas costas, mas sem comprometer o funcionamento de órgãos vitais.





Ele foi sedado com uma medicação denominada noradrenalina, cujo objetivo é "manter o corpo vivo". A equipe médica deve tentar retirar a sedação nesta sexta-feira (23/9) para ver como o paciente reage. Leandro também deve passar por uma cirurgia no rosto.



Descontente com o fim do relacionamento



Leandro Pereira não aceitava o fim do relacionamento com Andresa Wenia Pereira Mendes, de quem é primo de primeiro grau, e fez o filho dela e um amigo da família de reféns desde as 18h de quarta-feira (21). Eles estavam na casa da mãe da criança, no bairro Parque São Pedro, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.